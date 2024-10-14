Алана Мамаева показала огромный живот, но это не то, о чём вы подумали

Блогер Алана Мамаева в своём telegram-канале опровергла слухи о беременности и поделилась последствиями переедания после шоу «Звёзды в джунглях», участницей которого она стала. Модель рассказала, что из-за постоянного голода на проекте она очень похудела, а когда вернулась домой, начала есть всё подряд и столкнулась с расстройством пищевого поведения (РПП).

Алана Мамаева показала живот, появившийся из-за переедания. Видео © Telegram / «Алана Мамаева»

«Я не могла остановиться, ела без остановки и не чувствовала насыщения! Хотелось сразу и всего, не покидало чувство, что еды больше не будет», — поделилась Алана.

Алана обратилась за помощью к врачам и прошла курс лечения, так как не смогла самостоятельно справиться с РПП.