Психолог объяснила, как перестать заедать эмоции

Истоки эмоционального или психогенного переедания кроются в тревожности и неуверенности в себе. Таким мнением поделилась психолог по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог Анна Гришина в беседе с "Газетой.ru".

Она отметила, что распознать РПП не так сложно. Если человек ест каждые 15–30 минут, то делает он это не от голода. У такой еды другая роль — заесть стресс из-за неудовлетворённости собой и своей жизнью. Причём это может быть как бесконтрольное поглощение любой пищи в темноте, так и ритуал из красивой посуды в дорогом ресторане.

"Чаще всего это, конечно, жирное, сладкое, мучное. Еда — это социально одобряемая зависимость. Никто не осудит за пятое пирожное, особенно если на внешности проблемы с едой ещё не отразились", — отметила нутрициолог.

Чтобы справиться с проблемой, необходимо осознать причины переедания. Надо научиться слушать свой организм и отличать физический голод от эмоционального. Начните с ведения дневника эмоций, где записывайте каждый приём пищи, уровень голода от 0 до 10, свои ощущения после еды и мысли.

"Смогли справиться с побуждением к еде? Если справились, то пишем "ДА" и что именно помогло. Например, вышла с совещания злая, подумала о пирожном, но купила воду и пошла гулять по улице. Глубоко дышала, наслаждалась солнцем, поговорила с мужем по телефону, отвлеклась от совещания, желание есть пропало", — посоветовала специалист.

Если самостоятельно отрегулировать пищевое поведение не получается, стоит обратиться за помощью к специалисту.