«Стопроцентное РПП»: Алана Мамаева сильно похудела на шоу «Звёзды в джунглях»

На телеканале ТНТ продолжается реалити-шоу «Звёзды в джунглях», и одно из самых ярких событий проекта связано с Аланой Мамаевой. Оказавшись в жёстких условиях, где участникам приходится добывать еду собственными силами, она столкнулась с серьёзными проблемами. Как сообщает «StarHit», 37-летняя женщина была участницей с самым низким весом, и строгие условия шоу только усугубили имеющиеся проблемы с питанием.

По словам самой Мамаевой, до участия в проекте она уже имела склонность к расстройству пищевого поведения. В обычной жизни она не ограничивает себя в питательных веществах, но иногда может есть всего один раз в день, ощущая, что так ей лучше. Несмотря на свою стройную фигуру, она часто чувствует, что у неё есть лишний вес, особенно в области бёдер. «У меня стопроцентно РПП, потому что есть моменты, когда я собой недовольна, но все вокруг говорят, что я в порядке», — поделилась Алана.

На проекте ситуация ухудшилась. Алана потеряла четыре килограмма, что для её изначально невысокого веса стало настоящим истощением. Женщина признается, что на шоу ей было настолько плохо, что она едва могла говорить. «Самочувствие было отвратительное, не было сил даже говорить», — вспоминает она. Потеря веса и постоянное ощущение голода буквально сводили с ума. В какой-то момент все её мысли сосредоточились исключительно на еде. Алана даже начала есть сухую гречку, сухое кофе и конфеты от кашля, лишь бы утолить голод.

Участие в реалити-шоу стало для Мамаевой не только физическим испытанием, но и эмоциональным. Она открыто призналась, что на фоне постоянных ограничений и психологического напряжения ей пришлось столкнуться с глубокими личными переживаниями. Алана отметила, что в такие моменты особенно важно получать поддержку, однако на проекте этого не было, и она ощущала себя изолированной. Несмотря на все трудности, женщина пообещала работать над своим восстановлением и искать пути преодоления расстройства пищевого поведения, уверяя, что главное — это забота о своём здоровье и психоэмоциональном состоянии.