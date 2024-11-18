Резидент Comedy Club Дмитрий Сорокин покидает проект «Звёзды в джунглях»

Резидент Comedy Club Виктор Сорокин покинул популярное шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ в девятом выпуске. Его уход стал одним из самых обсуждаемых событий недели, ведь Виктор долгое время считался одним из сильных участников проекта. Тем не менее, законы джунглей беспощадны, и каждый участник должен быть готов столкнуться с неожиданностями.

«У меня был шанс, но я его не использовал. Я встретился с достойным противником. Если такова судьба, значит, так тому и быть. Я уже построил свою башню — меня ждут дома дети и жена», — так прокомментировал своё поражение Дмитрий Сорокин.

На смену Сорокину в шоу пришел известный актер Вячеслав Манучаров, звезда российского кино. Его фильмография включает такие популярные картины, как «Ласковый май», «Декабристка» и «Любовь-морковь 3». С первых минут появления в джунглях Вячеслав привлек внимание своей уверенностью и харизмой.

Один из сложных моментов произошел во время командного испытания, где Алана, одна из участниц, допустила ошибку при подсчете змей. Этот промах мог стоить команде победы, однако Вячеслав сумел исправить положение благодаря своей внимательности. В испытаниях он проявил себя достойно, сумев, например, точно определить мадагаскарского таракана, с которым столкнулся в одном из заданий. Его правильный ответ не только вывел команду вперед, но и продемонстрировал его способность сохранять хладнокровие в напряженных ситуациях.

Шоу продолжает держать зрителей в напряжении. Каждая серия приносит новые сюрпризы, а характеры участников раскрываются с неожиданной стороны.