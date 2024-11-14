Бузова призвала извлечь уроки из ситуации между Natan, Лерчек и Бьянкой
Ольга Бузова. Фото © Telegram / «Бузова»
Ведущая передачи «Звёзды в джунглях» Ольга Бузова в своём телеграм-канале высказалась о ситуации, которая произошла на проекте между рэпером Natan, блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. По её мнению, в реалити каждый человек ведёт себя так, как он ведёт себя в жизни. Бузова уверена, что многим поначалу удаётся играть роли, но со временем маски всегда слетают.
«Вдумайтесь: ведь реалити — это и есть жизнь. На него участники привозят с собой самих себя. И другими там они не могут быть… Может, поначалу многим удастся играть роли, но со временем маски всегда слетают! А экстремальные условия шоу ещё больше и быстрее обнажают ваших любимых звёзд», — написала она.
Бузова также заявила, что, каким бы ни было её отношение к поступкам людей, она — ведущая, а не судья. Хотя певица призналась, что некоторые действия участников шоу не оставляют её равнодушной, разочаровывая или восхищая.
«Любое реалити открывает души людей и показывает нам жизненные ситуации, в которых можем оказаться мы или близкие нам люди. И лучше, чем осуждать, — извлекать уроки из увиденного и не повторять чужих ошибок», — поделилась ведущая.
Напомним, ранее женатый рэпер Natan оказался в центре скандала, закрутив роман сразу с двумя участницами шоу «Звёзды в джунглях» — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой, что было зафиксировано на видео и распространилось в соцсетях. Артист публично извинился, а вот его супруга заявила, что решила расстаться с рэпером ещё до шоу. После грязного скандала с изменами певица Алсу отказалась от дуэта с Natan. Совместную композицию музыканты записали ещё в 2023 году. Однако на недавнем концерте зрители слушали вместо рэпера исполнение Александра Панайотова.