Бьянка покинула шоу «Звезды в джунглях» после поражения в испытании

24 ноября на канале ТНТ вышел десятый выпуск экстремального реалити-шоу «Звезды в джунглях». Одним из главных событий выпуска стало испытание на вылет, в котором певица Бьянка сразилась с актёром и телеведущим Вячеславом Манучаровым. Несмотря на свой опыт и уверенность в победе, Бьянка уступила Манучарову и покинула проект.

Испытание заключалось в проведении шайбы через лабиринт с помощью магнитов, закреплённых на ягодицах. Несмотря на свою уверенность и танцевальные навыки, Бьянка не смогла удержать шайбу, в то время как Манучаров хладнокровно справился с задачей и одержал победу.

После поражения Бьянка призналась, что испытание было для неё унизительным, но она покидает проект с высоко поднятой головой. Напоследок артистка высказала свою обиду. «Мне обидно только одно – в конкурсе поп победила не я. Как будто меня кто-то сглазил», — посетовала она.

Манучаров, в свою очередь, выразил сожаление о потере друга: «Я лишился друга. Меня к ней примагнитило, словно попу к этой шайбе, потому что её глубина поражает. Бьянка очень хороший человек – добрый, светлый, талантливый, необычный. Я сам белая ворона, и мне нравятся такие люди. Я буду очень скучать по этой... попе», — заверил Вячеслав.