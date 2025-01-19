«Безответственность»: Оскорбившего бывшую жену Павла Мамаева отправили к психологу

Футболист Павел Мамаев проецирует на бывшую жену проблемы с собственной матерью, уверена психолог Адиля Бурова. В ответ на грубое оскорбление в адрес экс-супруги она предложила футболисту обратиться за психологической помощью.

«В жене мужчина видит не женщину и мать своего ребёнка, а свою маму, к которой направлены эти претензии. <...> Вместо того, чтобы сходить к психологу, заглянуть в себя, человек выбирает поливать грязью бывшую жену, маму их общего ребёнка», — подчеркнула эксперт.

Она отметила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что Мамаев не сможет создать гармоничный союз без психологической зрелости. Более того, отношения спортсмена с бывшей женой остались незавершёнными, поэтому проблемы могут перенестись в новый брак.

Также психолог обратила внимание, что Мамаев не прорабатывает претензии к собственной матери, которые в итоге проецирует на других женщин. А ещё он пытается свалить на экс-супругу вину за невозможность общаться с общим ребёнком. Впрочем, эксперт не исключает, что футболист просто мстит бывшей.

«То, что он свою ответственность перекладывает на бывшую жену, говорит про отцовскую безответственность. Очень удобно свалить все на женщину. Тогда получается, что с ребенком можно и не общаться, бывшая жена виновата. Это может быть даже местью ей — с ребенком общаться не буду, потому что ты так себя ведешь», — заявила Бурова.