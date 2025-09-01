Вернулся ужас 1979 года. Новый сериал «Чужой: Земля» о первом вторжении ксеноморфов Оглавление Даты выхода серий «Чужого: Земля» Трейлеры и фото Завязка сюжета «Чужого: Земля» Актёры и персонажи Режиссура Декорации, графика и саундтреки Интересные факты Отзывы и рецензии «Чужой: Земля» (Alien: Earth) 2025: премьера сериала уже состоялась. Что известно о новом фильме про Чужого с Сидни Чендлер? Смотрите фото и официальный трейлер, узнайте об отзывах и интересных фактах о сериале в материале Life.ru. 1 сентября, 15:16 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Чужой: Ромул», режиссёр Феде Альварес, сценаристы Феде Альварес, Родольфо Саягес, Дэн О’Бэннон и др. / Kinopoisk, © Кадр из сериала «Чужой: Земля», режиссёры Дана Гонсалес, Угла Хёйксдоуттир, Ноа Хоули, сценаристы Ноа Хоули, Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт и др. / IMDb

Ксеноморфы вернулись. Вернее, они уже побывали на Земле за два года до первого нашего знакомства с этой жуткой формой инопланетной жизни. Именно столько отделяет сюжет нового сериала от событий фильма «Чужой» (Alien). Тогда, в 1979 году, этот научно-фантастический фильм ужасов режиссёра Ридли Скотта произвёл настоящий фурор среди любителей жанра. Талантливо снятый, с захватывающим сюжетом, фильм рассказывал о противоборстве людей с безжалостным инопланетным убийцей, меняющим свой облик и способным в короткое время уничтожить весь экипаж космического корабля. Зрители с замиранием сердца следили за противоборством ксеноморфа с отважной женщиной — лейтенантом Рипли в блестящем исполнении Сигурни Уивер — и с облегчением выдыхали, радуясь её победе.

Фильм получил множество наград, среди которых премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, «Сатурн» за лучший научно-фантастический фильм, лучшую режиссёрскую работу, лучшую второстепенную женскую роль и премия «Хьюго» за лучшую постановку. В 2002 году фильм был включён в Национальный реестр фильмов США.

Фото © Кадр из фильма «Чужой», режиссёр Ридли Скотт, сценаристы Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт / Kinopoisk

Затем последовали новые ленты, превратившие «Чужого» в одну из лучших франшиз в жанре научной фантастики. Не все они соответствовали уровню первого фильма (пожалуй, он так и остался непревзойдённым), однако поддерживали интерес зрителей на протяжении многих лет. Если вы хотите погрузиться в лор киновселенной «Чужого» (историю мира, культуру и прошлое персонажей), смотреть фильмы нужно в таком порядке:

«Прометей» (2012). В начале истории учёные находят звёздную карту и отправляются в экспедицию, которая приводит к первым контактам с прототипами ксеноморфов. Год действия: 2089-й. «Чужой: Завет» (2017). Десять лет спустя экипаж корабля «Завет» оказывается на загадочной планете. Исследование приводит к заражению и катастрофе. Именно здесь появляются первые формы классических Чужих. Год действия: 2104-й. «Чужой» (1979). На грузовом корабле «Ностромо» экипаж получает сигнал бедствия. Так начинается культовая история выживания Эллен Рипли и первая встреча с полноценным ксеноморфом. Год действия: 2122-й. «Чужой: Ромул» (2024). Новая часть франшизы, действие которой, предположительно, происходит между событиями первого и второго фильма. Молодые колонисты сталкиваются с угрозой на заброшенной станции. Год действия: ориентировочно 2125–2170 гг. «Чужие» (1986). Рипли просыпается после 57 лет в гиперсне. На планете, где когда-то нашли яйца, обрывается связь с колонией. Начинается масштабная операция по спасению с участием морпехов. Год действия: 2179-й. «Чужой-3» (1992). Капсула Рипли терпит крушение на тюремной планете. В теле героини находится эмбрион королевы, и теперь выбор — между жизнью и угрозой всему человечеству. Год действия: 2180-й. «Чужой: Воскрешение» (1997). Проходит 200 лет. Учёные клонируют Рипли и Чужую, надеясь создать идеальное биологическое оружие. Эксперимент, как и всегда, выходит из-под контроля. Год действия: около 2379-го.

Фото © Кадр из фильма «Чужой: Воскрешение», режиссёр Жан-Пьер Жёне, сценаристы Джосс Уидон, Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт / Kinopoisk

Даты выхода серий «Чужого: Земля»

Новый сериал, развивающий киновселенную «Чужого», вышел. Несколько серий зрители уже успели посмотреть и составить своё мнение, однако итоги подводить рано, впереди ещё несколько эпизодов.

2 сентября — серия 5 («В космосе никто...»);

9 сентября — серия 6 («Полёт»);

16 сентября — серия 7 («Появление»);

23 сентября — серия 8 («Настоящие монстры»).

Трейлеры и фото

Завязка сюжета «Чужого: Земля»

С первых кадров сериал вызывает чувство ностальгии: кают-компания космического корабля «Мажино» выглядит точно так же, как помещение для обеда и совместного отдыха экипажа из фильма «Чужой» 1979 года. Ну, вернее, это «Ностромо» из классической ленты похож на «Мажино», ведь события на космическом грузовике развернутся только через два года. До Земли лететь еще около четырёх лет, и всё вроде бы идёт без происшествий. Однако не тут-то было! По прихоти режиссёра мы переносимся в тело ксеноморфа, который рыщет по кораблю в поиске жертв. Заражение произошло — и впереди море крови и горы трупов. Этот ксеноморф стремительный и смертоносный — с ним точно не справилась бы ни мужественная Рипли, ни даже взвод морских пехотинцев с импульсными винтовками.

Далее выясняется, что некоторые капсулы с инопланетной жизнью, которые перевозил космический корабль, повреждены, а сам корабль неисправен и не может состыковаться с лунной орбитальной станцией. Он вообще неуправляем и падает в самый центр города корпорации «Продиджи». И да, в 2120 году земной шар и планеты в пределах Солнечной системы поделены между пятью соперничающими корпорациями. Три из них — «Вейланд-Ютани» (которой принадлежат Северная и Южная Америка, планеты Марс и Сатурн), «Динамика» (ей принадлежит Луна) и «Продиджи» (владеет островом Нетландия, расположенным в водах Таиланда, и мегаполисом «Продиджи»). На момент начала сериала «Продиджи» — самая молодая корпорация, которая существует всего 10 лет, но уже совершила ряд прорывных открытий в области производства синтетов.

Фото © Кадр из сериала «Чужой: Земля», режиссёры Дана Гонсалес, Угла Хёйксдоуттир, Ноа Хоули, сценаристы Ноа Хоули, Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт и др. / Kinopoisk

Кто такие синтеты? Зрители уже знакомы с ними по другим лентам франшизы. А вот гибриды — это секретная разработка корпорации «Продиджи», которая позволяет переносить сознание человека в синтетическое тело. Гибридами могут быть только дети. За судьбой смертельно больной 12-летней девочки, чьё сознание перенесут в искусственное синтетическое тело взрослого человека, после чего она станет первым в мире гибридом и возьмёт себе имя Венди, будут следить зрители на протяжении сериала.

Актёры и персонажи

Сидни Чендлер — Венди, девушка-гибрид с телом взрослого человека и сознанием ребёнка;

Алекс Лоутер — Си Джей, солдат;

Сэмюэл Бленкин — Бой Кавальер, юный глава компании Prodigy Corporation;

Тимоти Олифант — Кирш, андроид-синтетик, тренер и наставник Венди;

Эсси Дэвис — леди Сильвия, учёная, которая следит за развитием Венди.

Венди. Фото © Кадр из сериала «Чужой: Земля», режиссёры Дана Гонсалес, Угла Хёйксдоуттир, Ноа Хоули, сценаристы Ноа Хоули, Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт и др. / Kinopoisk

Режиссура

Режиссёром сериала «Чужой: Земля» выступает американский писатель, продюсер и режиссёр Ноа Хоули. Он наиболее известен как шоураннер сериалов «Фарго» и «Легион», за работу над которыми Хоули был награждён премиями «Эмми», «Золотой глобус», «Выбор телевизионных критиков», «Пибоди».

Декорации, графика и саундтреки

Декорации сериала «Чужой: Земля» тщательно воспроизводят атмосферу классического «Чужого» — свисающие кабели, решётчатые окна-иллюминаторы, компьютер-«мать» и другие киберпанковские атрибуты 1980-х мелькают почти в каждом кадре. При этом интерьеры космического судна переплетаются с коридорами обычного торгового центра (по сюжету корабль врезается в небоскрёб, из-за чего действие перемещается сразу в несколько пространств).

По графике сериал, по мнению части зрителей, заметно экономил на деталях. Так, сцена падения звездолёта смотрится слабее, чем похожий эпизод в «Мести ситхов». Образ самого Чужого иногда откровенно разочаровывает: авторы перемежают неестественную компьютерную модель (движения которой выглядят механически, а поверхность странно переливается, словно покрыта лаком) с примитивным костюмированным вариантом.

Музыкальное сопровождение сериала — 27 композиций — написал Джефф Руссо.

Фото © Кадр из сериала «Чужой: Земля», режиссёры Дана Гонсалес, Угла Хёйксдоуттир, Ноа Хоули, сценаристы Ноа Хоули, Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт и др. / IMBb

Интересные факты

По версии сериала «Чужой: Земля», у ксеноморфа запредельный уровень выживаемости: эмбрион смог превратиться в грудолома во время криосна носителя, а существо без особых проблем пробило крышку криокапсулы и выбралось наружу.

Первые эпизоды сериала продолжают визуал камерного хоррора 1979 года, повторяя культовые сцены с пробудившимся экипажем корабля, интерьеры которого напоминают «Ностромо».

Отзывы и рецензии

Зрительская реакция оказалась неоднозначной: часть аудитории воспринимает сериал как нелепую пародию, в то время как другая половина убеждена — проект выдержан в духе канона — и, если в него погрузиться, он раскрывается куда глубже, чем кажется на первый взгляд. При этом многие сравнивают «Чужого: Земля» с недавним «Ромулом», который, по их словам, ближе к духу оригинала и аккуратнее работает с визуальной эстетикой.

Любопытно, что споры вокруг нового «Чужого» напоминают дискуссии о современных перезапусках культовых франшиз: часть зрителей требует безупречного следования традициям, другие же ждут свежего взгляда и новых идей. «Земля» балансирует между этими ожиданиями, но именно это и становится причиной полярных оценок. Для одних сериал — попытка оживить легенду, для других — свидетельство того, что культовую атмосферу конца 1970-х и 1980-х воспроизвести почти невозможно.

Авторы Андрей Соколов