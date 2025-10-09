Концертный тур Мэйби Бэйби могут отменить из-за пропаганды ЛГБТ*

Концертный тур певицы Мейби Бейби (Виктория Лысюк) оказался под угрозой срыва из-за внесения исполнительницы в реестр нежелательных артистов. Данную информацию передаёт телеграм-канал Mash.

По имеющейся данным, причиной включения в список стала зафиксированная пропаганда ЛГБТ* в музыкальных композициях и негативное влияние на молодое поколение. Турне должно было стартовать 2 ноября с выступления в Москве и включать 32 концерта по различным регионам России. Предполагаемый доход от гастрольного тура оценивался в диапазоне от 20 до 30 миллионов рублей.

Представители концертных площадок в первых десяти городах маршрута заявили об отсутствии официальных уведомлений о запрете. Они пояснили, что пока не планируют отменять мероприятия и ожидают соответствующих распоряжений от местных администраций. Сама Виктория Лысюк и её творческая команда, включая продюсера и концертного директора, воздерживаются от публичных комментариев по данной ситуации.

Ранее сообщалось, что блогер Инстасамка обратилась к Мейби Бэйби в день её рождения. Поздравление превратилось в поток резких выражений и ироничных сообщений. Артистка сопроводила пост чёрно-белой фотографией Мейби Бэйби с траурной лентой и в течение часа публиковала в сети ироничные стикеры и язвительные подписи.

