Инстасамка «поздравила» Мейби Бейби снимком с траурной лентой и вылила на неё кучу оскорблений

Блогер и певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, в своём Telegram-канале обратилась к артистке Виктории Лысюк (Мейби Бэйби) в день её рождения. Поздравление превратилось в поток резких выражений и ироничных сообщений.

Инстасамка резко высказалась о Мейби Бэйби в день её рождения. Фото © Telegram / INSTASAMKA

«Друзья, кажется, мы забыли поздравить одну клоуншу с днём рождения! Предлагаю это исправить! … Вик, нет слов, кроме слова БРАВО! Так про***** свою жизнь могла только ты», — написала Инстасамка.

Артистка сопроводила пост чёрно-белой фотографией Мейби Бэйби с траурной лентой и в течение часа публиковала в сети ироничные стикеры и язвительные подписи.

В сообщениях Инстасамка называла коллегу «клоуншей» и утверждала, что та «запятнала своё имя». Под критику попала и певица Дора, которую Даша обвинила в осведомлённости о поступках подруги.

Ранее Инстасамка заявляла о финансовом конфликте со стилистом Николаем Овечкиным. По её словам, он присвоил около трёх миллионов рублей, выделенных на съёмки клипа BOSS. Артистка утверждала, что деньги, предназначенные для рабочих расходов, были потрачены на личные нужды, а обязательства так и не выполнены.