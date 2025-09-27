Инстасамка обвинила стилиста Овечкина в хищении трёх миллионов рублей

Певица Инстасамка (настощее имя Дарья Зотеева) обвинила стилиста Николая Овечкина в мошенничестве. По её словам, он присвоил около трёх миллионов рублей, выделенных на съёмки её клипа BOSS.

Как отметила артистка, деньги, предназначенные для рабочих расходов, Овечкин потратил на личные нужды и не выполнил никаких обязательств. В своём Telegram-канале певица также заявила, что стилист привлекал других людей к работе, обещая оплату от её имени, но в итоге не расплатился.

«Мы составляем коллективное заявление о мошенничестве в правоохранительные органы, я уже общаюсь с несколькими пострадавшими», — сообщила она.

Среди заявителей оказался бренд Bosco. Его представители сообщили, что Овечкин регулярно брал премиум-вещи для своих съёмок, но ни разу их не возвращал.

Овечкин заявил, что не обижается на Инстасамку из-за обвинений и будет решать спорный вопрос в правовом поле. Другие подробности конфликта стилист раскрывать отказался, якобы из-за договора о неразглашении.

