«Своих не бросаю»: Киркоров «отбил» у мошенников квартиру домработницы Пугачёвой

Певец Филипп Киркоров впервые публично прокомментировал историю с мошенничеством в отношении своей помощницы Людмилы Дородновой. Артист поговорил с журналистами Super.ru на закрытом мероприятии с участием Lil Pump и Margo.

«Ну как же я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провёл почти 40 лет вместе. Она стала жертвой мошенников, Людмила Ивановна наша чуть не осталась без квартиры, но мы вовремя подключились: адвокаты, моя компания, и как-то спасли её от беды. Слава тебе Господи, всё хорошо», — сказал Киркоров.

Артист подтвердил, что 74-летняя Дороднова, ранее работавшая и с Аллой Пугачёвой, едва не лишилась жилья из-за телефонных аферистов, представившихся сотрудниками «Госуслуг». Благодаря оперативному вмешательству юристов певца критическую ситуацию удалось разрешить.

