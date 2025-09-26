Интервидение
26 сентября, 12:00

«Моя любовь!» Киркоров в восторге от своего нового Aurus за 50 млн

Певец Филипп Киркоров назвал Aurus лучшей машиной после покупки Senat за 50 млн

Филипп Киркоров. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Популярный певец Филипп Киркоров приобрёл автомобиль «как у президента» российской марки Aurus, стоимость которого оценивают в 50 миллионов рублей. Об этом артист сообщил на презентации своего нового клипа.

«Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня», — заявил Киркоров.

Певец отметил, что давно интересовался этим транспортным средством и решил поддержать отечественного производителя. Теперь у него есть лимузин Aurus Senat Long вишнёвого цвета с инициалами «ФК» на боку. Артист впервые появился на публике на этой машине на премии МУЗ-ТВ в июне 2025 года.

