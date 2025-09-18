Владимир Путин
18 сентября, 09:19

Киркоров впервые упомянул Пугачёву после её слов об их 10-летнем фиктивном браке

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Певец Филипп Киркоров впервые высказался об Алле Пугачёвой после её скандального интервью, где она назвала брак с королём эстрады фиктивным. Артист не стал вступать в заочную перепалку с Примадонной и как-либо комментировать их брак, продлившийся 10 лет. Киркоров лишь в очередной раз свёл тему к творчеству экс-супруги и предложил включить её песни в школьную программу по музыке.

«Я бы включил песни Аллы Пугачёвой — потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь. Также [песни] Валерия Леонтьева — это те артисты, на которых я учился, кто вдохновлял меня стать артистом», отметил он в беседе с ТАСС.

Певец также добавил, что не против изучения в школах творчества Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко и Муслима Магомаева.

Напомним, в одном из последних интервью Пугачёва призналась, что три её брака, включая союз с Киркоровым, были заключены ради помощи друзьям, а не по любви. Она назвала эти брачные союзы фиктивными. В Русской православной церкви заявили, что вся ответственность за решение обвенчаться с Киркоровым ради «помощи другу» лежит на совести самой Пугачёвой.

Татьяна Миссуми
