Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что считает правильным включить репертуар певицы Аллы Пугачёвой в школьную программу. Об этом стало известно из его интервью ТАСС.

«Потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь», — объяснил артист.

Киркоров считает, что в перечень выдающихся артистов необходимо включить Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Эдиту Пьеху и Валерия Леонтьева, подчёркивая их уникальную искренность исполнения. Он также высоко оценил вклад композитора Игоря Крутого, чьи песни, по словам Киркорова, оказали значительное влияние на его становление как артиста и должны быть сохранены для будущих поколений.