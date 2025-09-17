«Это высокое искусство»: Киркоров предложил изучать песни Пугачёвой в школах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tikhomirov Sergei
Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что считает правильным включить репертуар певицы Аллы Пугачёвой в школьную программу. Об этом стало известно из его интервью ТАСС.
«Потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь», — объяснил артист.
Киркоров считает, что в перечень выдающихся артистов необходимо включить Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Эдиту Пьеху и Валерия Леонтьева, подчёркивая их уникальную искренность исполнения. Он также высоко оценил вклад композитора Игоря Крутого, чьи песни, по словам Киркорова, оказали значительное влияние на его становление как артиста и должны быть сохранены для будущих поколений.
Ранее Алла Пугачёва положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова. Однако, как считает адвокат Сергей Жорин, данный иск даже не будут рассматривать, поскольку он не соответствует нормам российских законов. Высказывание Примадонны также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.