«Ничего не понимаю»: Киркоров не может решить задачи по математике за 5 класс

Народный артист России Филипп Киркоров отказывается помогать наследникам с уроками. Певец признался, что не понимает нынешний курс математики за 5 класс, хотя в своё время окончил школу с золотой медалью.

«Сейчас открываешь математику четвертого-пятого класса и понимаешь, что, Боже упаси, я там ничего не понимаю», — цитирует музыканта Пятый канал.

Филипп Киркоров признался, что не понимает школьный курс математики за 5 класс. Видео © Пятый канал

Киркоров также подчеркнул, что Алла-Виктория и Мартин не ходят к репетитору. Зато у них есть возможность дополнительно после уроков заниматься с педагогами в школе. По мнению исполнителя, это намного эффективнее, чем репетиторы на дому, где у детей полно отвлекающих факторов, например, гаджеты. Сам же музыкант уже растерял школьные и вузовские знания.