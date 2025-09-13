«Ничего не понимаю»: Киркоров не может решить задачи по математике за 5 класс
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Народный артист России Филипп Киркоров отказывается помогать наследникам с уроками. Певец признался, что не понимает нынешний курс математики за 5 класс, хотя в своё время окончил школу с золотой медалью.
«Сейчас открываешь математику четвертого-пятого класса и понимаешь, что, Боже упаси, я там ничего не понимаю», — цитирует музыканта Пятый канал.
Филипп Киркоров признался, что не понимает школьный курс математики за 5 класс. Видео © Пятый канал
Киркоров также подчеркнул, что Алла-Виктория и Мартин не ходят к репетитору. Зато у них есть возможность дополнительно после уроков заниматься с педагогами в школе. По мнению исполнителя, это намного эффективнее, чем репетиторы на дому, где у детей полно отвлекающих факторов, например, гаджеты. Сам же музыкант уже растерял школьные и вузовские знания.
«А сейчас я смотрю на все вот эти вот штуки (рисует в воздухе знак квадратного корня) и я не понимаю, как это в голове у 13-летних-14-летних помещается. И вообще, зачем это надо?» — задал Киркоров риторический вопрос.
