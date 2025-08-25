И это не Пугачёва! Киркоров раскрыл имя женщины, вырастившей его в «короля эстрады»
Киркоров назвал Долину женщиной, перед которой до сих пор робеет как подросток
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
Певец Филипп Киркоров выступил с неожиданным признанием о своей 40-летней дружбе с Ларисой Долиной. По словам музыканта, он «до сих пор робеет» при встрече с исполнительницей и продолжает её боготворить. Впервые певицу он увидел будучи 15-летним подростком. Об этом Киркоров рассказал на творческом вечере артистки в рамках фестиваля «Новая волна».
«Лариса Александровна меня обогрела, многому научила. Я ездил с ней по всем городам, наблюдал за репетициями, учился мастерству», — поделился он.
В их отношениях был трогательный момент, когда юный Киркоров в середине 80-х смог раздобыть для уже известной звезды эстрады дефицитные джинсы. Тогда в Болгарии было больше возможностей, и юный певец совершил невозможное — нашёл для Долиной модные джинсы. С тех пор их дружба только укрепилась. Исполнительница одна из немногих, кто не отвернулся от Киркорова даже в тяжёлые периоды его жизни.
