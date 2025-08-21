Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:55

Киркоров оступился и рухнул на сцене Новой Волны во время выступления

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Певец Филипп Киркоров во время исполнения номера на фестивале «Новая волна» оступился и упал прямо на сцене. Кадры с инцидентом оказались в распоряжении журналистки Алёны Блин.

Видео © Telegram / Алёна, Блин!

Во время исполнения песни артист энергично танцевал, ему навстречу передвинули часть декораций в виде ступеней, о которые он споткнулся. Сразу после падения к нему подбежала группа поддержки. Несмотря на досадную помеху, певец не стал прерывать номер и, поднимаясь, продолжил исполнение.

«Ампутация возможна»: Врач рассказал всю правду о ране Киркорова и его диабете
«Ампутация возможна»: Врач рассказал всю правду о ране Киркорова и его диабете

Напомним, ранее стало известно, что Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. Поводом заподозрить у артиста диабет стала плохо заживающая рана от ожога фейерверком, полученного в апреле. Это, а также классические симптомы — сильная слабость, неутолимая жажда, ощущение ваты в ногах и перепады настроения — заставили врачей назначить анализы. Однако Бедросович отнёсся к диагнозу философски и даже нашел в нем свои плюсы.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar