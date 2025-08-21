Киркоров оступился и рухнул на сцене Новой Волны во время выступления

Певец Филипп Киркоров во время исполнения номера на фестивале «Новая волна» оступился и упал прямо на сцене. Кадры с инцидентом оказались в распоряжении журналистки Алёны Блин.

Во время исполнения песни артист энергично танцевал, ему навстречу передвинули часть декораций в виде ступеней, о которые он споткнулся. Сразу после падения к нему подбежала группа поддержки. Несмотря на досадную помеху, певец не стал прерывать номер и, поднимаясь, продолжил исполнение.