«Ампутация возможна»: Врач рассказал всю правду о ране Киркорова и его диабете

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru объяснил, грозит ли Филиппу Киркорову ампутация руки после ожога и как диабет влияет на заживление ран.

По его словам, любая травма кожи заживает сложно, особенно у людей старшего возраста, когда процессы регенерации замедляются. В случае сахарного диабета ситуация ещё тяжелее: при неконтролируемом уровне сахара восстановление кожи всегда идёт плохо и может занять много времени.

«Если к ожогу присоединяется инфекция, тогда уже возможна ампутация, но думаю, это не случай Киркорова», — отметил врач.

Кондрахин подчеркнул, что ожог — одна из самых тяжёлых травм для восстановления, и даже без диабета процесс заживления проходит трудно. При диабете же любая травма становится особенно опасной: риск осложнений повышается, а период восстановления растягивается.

При этом специалист добавил, что сегодня с сахарным диабетом можно жить: современная терапия и инсулинотерапия позволяют контролировать болезнь, хотя риск осложнений остаётся.