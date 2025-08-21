Мессенджер MAX
21 августа, 15:00

«Ампутация возможна»: Врач рассказал всю правду о ране Киркорова и его диабете

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru объяснил, грозит ли Филиппу Киркорову ампутация руки после ожога и как диабет влияет на заживление ран.

По его словам, любая травма кожи заживает сложно, особенно у людей старшего возраста, когда процессы регенерации замедляются. В случае сахарного диабета ситуация ещё тяжелее: при неконтролируемом уровне сахара восстановление кожи всегда идёт плохо и может занять много времени.

«Если к ожогу присоединяется инфекция, тогда уже возможна ампутация, но думаю, это не случай Киркорова», — отметил врач.

Кондрахин подчеркнул, что ожог — одна из самых тяжёлых травм для восстановления, и даже без диабета процесс заживления проходит трудно. При диабете же любая травма становится особенно опасной: риск осложнений повышается, а период восстановления растягивается.

При этом специалист добавил, что сегодня с сахарным диабетом можно жить: современная терапия и инсулинотерапия позволяют контролировать болезнь, хотя риск осложнений остаётся.

Ранее стало известно, что у Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа, характеризующийся повышенным уровнем глюкозы в крови и необходимостью приёма медикаментов. Исполнитель жалуется на слабость, постоянную жажду, ощущение «ватных» ног и перепады настроения.

Екатерина Хмелева
