«Ватные» ноги и слабость: Филипп Киркоров не может выступать из-за мрачного диагноза

Российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа, характеризующийся повышенным уровнем глюкозы в крови и необходимостью приёма медикаментов. Исполнитель жалуется на слабость, постоянную жажду, ощущение «ватных» ног и перепады настроения, сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент здоровье не позволяет артисту вернуться к выступлениям. Теперь ближайшие концерты певца запланированы аж на февраль 2026 года. Врачи порекомендовали Киркорову соблюдать диету, однако он категорически отказывается.

Подозрения на диабет возникли после того, как артист получил ожог от фейерверка на своём концерте в апреле. Долгое заживление ран, характерное для диабета, побудило врачей направить Бедросовича на анализы, которые подтвердили диагноз. Сейчас ему ежедневно вводят инсулин, врачи надеются на скорейшее заживление раны.