Диагноз пошёл на пользу: Киркоров нашёл плюсы в сахарном диабете

Певец Филипп Киркоров впервые публично подтвердил, что у него диагностирован сахарный диабет, из-за чего полученный им несколько месяцев назад ожог на руке заживает очень медленно. Об этом артист сообщил Super.ru в ходе своего выступления на международном конкурсе «Новая волна» в Казани.

Видео © Telegram / Super.ru

При этом Киркоров сохраняет позитивный настрой, полагая, что новости о его здоровье лишь увеличивают степень интереса публики к его персоне.

«Поэтому моя рука очень тяжело заживала. <...> А потом, ну, болезнь. Болезнь все переживают достаточно серьёзно. Болезнь никогда не в плюс. Но сегодняшняя медицина <...> делает успехи», — заявил певец.