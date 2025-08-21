Мессенджер MAX
21 августа, 18:28

Диагноз пошёл на пользу: Киркоров нашёл плюсы в сахарном диабете

Филипп Киркоров подтвердил, что у него диагностировали сахарный диабет

Филипп Киркоров. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров впервые публично подтвердил, что у него диагностирован сахарный диабет, из-за чего полученный им несколько месяцев назад ожог на руке заживает очень медленно. Об этом артист сообщил Super.ru в ходе своего выступления на международном конкурсе «Новая волна» в Казани.

Видео © Telegram / Super.ru

При этом Киркоров сохраняет позитивный настрой, полагая, что новости о его здоровье лишь увеличивают степень интереса публики к его персоне.

«Поэтому моя рука очень тяжело заживала. <...> А потом, ну, болезнь. Болезнь все переживают достаточно серьёзно. Болезнь никогда не в плюс. Но сегодняшняя медицина <...> делает успехи», — заявил певец.

Ранее стало известно, что у Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа, характеризующийся повышенным уровнем глюкозы в крови и необходимостью приёма медикаментов. У артиста наблюдаются характерные признаки: сильная слабость, постоянная жажда, ощущение ваты в ногах и перепады настроения. Подозрение на диабет возникло после ожога от фейерверка на выступлении в апреле. Поскольку рана заживала слишком долго, что часто бывает при диабете, врачи назначили Бедросовичу соответствующие анализы.

Александра Мышляева
