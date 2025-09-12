Единый день голосования
12 сентября, 19:26

В РПЦ ответили на признание Пугачёвой о фиктивном браке с Киркоровым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

В Русской православной церкви заявили, что вся ответственность за решение обвенчаться с Филиппом Киркоровым ради «помощи другу» лежит на совести самой Аллы Пугачёвой. С соответствующим заявлением выступил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя недавнее откровение певицы.

«Вас венчают после вашего обращения, и на вас лежит ответственность за этот брак — «помощь другу» это или нечто другое», — сказал иеромонах Макарий РИА «Новости».

Он пояснил каноническую позицию Церкви, отметив, что второе венчание допускается лишь с разрешения архиерея и по особому чину, а третье является исключительным случаем.

Представитель РПЦ также подчеркнул, что никакого церковного чина «развенчания» не существует, опровергая распространённый миф. Комментарий последовал после интервью Пугачёвой, в котором она призналась, что три её брака, включая союз с Киркоровым, были заключены ради помощи друзьям, а не по любви.

Напомним, Алла Пугачёва впервые после отъезда дала интервью, в котором выразила удовлетворение своей нынешней жизнью, объяснила причины эмиграции и отвергла обвинения в измене Родине. Также она выразила надежду, что её дети смогут вернуться в Россию для создания Музея любви в городе Грязи. Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, не исключил возможность привлечения Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* к уголовной ответственности в связи с их публичными высказываниями.

* Включены в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

