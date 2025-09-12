В РПЦ ответили на признание Пугачёвой о фиктивном браке с Киркоровым

В Русской православной церкви заявили, что вся ответственность за решение обвенчаться с Филиппом Киркоровым ради «помощи другу» лежит на совести самой Аллы Пугачёвой. С соответствующим заявлением выступил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя недавнее откровение певицы.

«Вас венчают после вашего обращения, и на вас лежит ответственность за этот брак — «помощь другу» это или нечто другое», — сказал иеромонах Макарий РИА «Новости».

Он пояснил каноническую позицию Церкви, отметив, что второе венчание допускается лишь с разрешения архиерея и по особому чину, а третье является исключительным случаем.

Представитель РПЦ также подчеркнул, что никакого церковного чина «развенчания» не существует, опровергая распространённый миф. Комментарий последовал после интервью Пугачёвой, в котором она призналась, что три её брака, включая союз с Киркоровым, были заключены ради помощи друзьям, а не по любви.