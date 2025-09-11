Захарова назвала интервью Пугачёвой базаром лицемерия

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала «базаром лицемерия» первое интервью Аллы Пугачёвой после отъезда из России. Свой комментарий она дала журналистам на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Есть произведение, [название которого] потом стало расхожей фразой, — «Ярмарка тщеславия». А это — базар лицемерия», — сказал она.

Захарова подчеркнула, что её оценка отражает личное отношение к интервью, которое, по мнению дипломата, было лицемерным и непоследовательным по содержанию.

Ранее певица Вика Цыганова резко раскритиковала Аллу Пугачёву после её интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. По её словам, Примадонна покинула Россию из-за «вседозволенности народа» и своими высказываниями заслужила минимум десять статусов иностранных агентов.