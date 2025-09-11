Мессенджер MAX
11 сентября, 13:57

Захарова назвала интервью Пугачёвой базаром лицемерия

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина, Александр Кряжев

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала «базаром лицемерия» первое интервью Аллы Пугачёвой после отъезда из России. Свой комментарий она дала журналистам на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Есть произведение, [название которого] потом стало расхожей фразой, — «Ярмарка тщеславия». А это — базар лицемерия», — сказал она.

Захарова подчеркнула, что её оценка отражает личное отношение к интервью, которое, по мнению дипломата, было лицемерным и непоследовательным по содержанию.

Ранее певица Вика Цыганова резко раскритиковала Аллу Пугачёву после её интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. По её словам, Примадонна покинула Россию из-за «вседозволенности народа» и своими высказываниями заслужила минимум десять статусов иностранных агентов.

* Включена в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
