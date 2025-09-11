Вика Цыганова: Пугачёвой нужно запретить произносить слово «родина»

Певица Вика Цыганова обрушилась с жёсткой критикой на Аллу Пугачёву после её интервью журналистке Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ).

В своём Telegram-канале Цыганова заявила, что Примадонна «сбежала из России из-за вседозволенности народа» и «наговорила минимум на десять иноагентских статусов».

Она также добавила: «Не было у Пугачёвой никогда никакой Родины. Ей надо запретить произносить это слово».

Напомним, что в своём свежем интервью Алла Пугачёва затронула тему своего отъезда из России и резко высказывалась о политической ситуации в стране. В частности, Пугачёва говорила о «потере свободы» и «невозможности молчать», а также призналась, что чувствует себя в изгнании.