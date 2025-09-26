«Хочу, чтобы были все вместе»: Киркоров привёз из Болгарии прах мамы и бабушки

Певец Филипп Киркоров перевёз в Москву прах матери и бабушки, чтобы захоронить их рядом с могилой отца. Об этом артист рассказал журналистам «Утро.ру».

«Прах бабушки и мамы я уже привёз в Москву. Теперь ищу возможность перенести и прах дедушки Мартина, в честь которого назвал сына. Хочу, чтобы они все были вместе», — отметил Киркоров.

Как пояснил артист, его мать была похоронена в болгарской столице почти тридцать лет назад, но текущая геополитическая обстановка затруднила визиты на её могилу. Киркоров поблагодарил российский МИД за содействие в организации сложной процедуры и добавил, что теперь его главная задача — организовать перевозку праха деда, чтобы успеть к памятной дате кончины отца — Бедроса Киркорова.

Ранее стало известно, что с начала этого года дети Филиппа Киркорова, 13-летние Алла-Виктория и Мартин, получают образование на родине. До этого, весной прошлого года, они жили в Дубае и посещали Swiss International Scientific School. В этой школе преподавание шло на английском, а программа включала углублённое изучение арабского и ещё одного языка на выбор: французского или немецкого.