Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 12:11

«Хочу, чтобы были все вместе»: Киркоров привёз из Болгарии прах мамы и бабушки

Киркоров перевёз прах матери и бабушки в Москву

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Певец Филипп Киркоров перевёз в Москву прах матери и бабушки, чтобы захоронить их рядом с могилой отца. Об этом артист рассказал журналистам «Утро.ру».

«Прах бабушки и мамы я уже привёз в Москву. Теперь ищу возможность перенести и прах дедушки Мартина, в честь которого назвал сына. Хочу, чтобы они все были вместе», — отметил Киркоров.

Как пояснил артист, его мать была похоронена в болгарской столице почти тридцать лет назад, но текущая геополитическая обстановка затруднила визиты на её могилу. Киркоров поблагодарил российский МИД за содействие в организации сложной процедуры и добавил, что теперь его главная задача — организовать перевозку праха деда, чтобы успеть к памятной дате кончины отца — Бедроса Киркорова.

В суд Москвы поступил иск к Киркорову из-за долгов по кредитам
В суд Москвы поступил иск к Киркорову из-за долгов по кредитам

Ранее стало известно, что с начала этого года дети Филиппа Киркорова, 13-летние Алла-Виктория и Мартин, получают образование на родине. До этого, весной прошлого года, они жили в Дубае и посещали Swiss International Scientific School. В этой школе преподавание шло на английском, а программа включала углублённое изучение арабского и ещё одного языка на выбор: французского или немецкого.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar