Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 21:10

В суд Москвы поступил иск к Киркорову из-за долгов по кредитам

Филипп Киркоров. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Таганский районный суд Москвы принял иск к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции в Telegram.

Компания АО «Социум Трейд» подала иск против Киркорова из-за долгов. Она утверждает, что в 2020 году оформила кредит для артиста, но он не выполнил обязательства по его возврату. Сумму долга не указали.

Предварительное слушание пройдёт 13 октября 2025 года.

Певица Лолита задолжала налоговой более 200 тысяч рублей
Певица Лолита задолжала налоговой более 200 тысяч рублей

Ранее Life.ru писал, что комик Максим Галкин* накопил долг за электроэнергию перед «Мосэнергосбытом». Сумма за электричество в подмосковном имении, которое он делил с Аллой Пугачёвой, превысила 500 тысяч рублей. Компания уже направила в суд иск о взыскании этой суммы.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar