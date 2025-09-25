В суд Москвы поступил иск к Киркорову из-за долгов по кредитам

Таганский районный суд Москвы принял иск к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции в Telegram.

Компания АО «Социум Трейд» подала иск против Киркорова из-за долгов. Она утверждает, что в 2020 году оформила кредит для артиста, но он не выполнил обязательства по его возврату. Сумму долга не указали.

Предварительное слушание пройдёт 13 октября 2025 года.

Ранее Life.ru писал, что комик Максим Галкин* накопил долг за электроэнергию перед «Мосэнергосбытом». Сумма за электричество в подмосковном имении, которое он делил с Аллой Пугачёвой, превысила 500 тысяч рублей. Компания уже направила в суд иск о взыскании этой суммы.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.