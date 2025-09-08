Мессенджер MAX
8 сентября, 09:55

Певица Лолита задолжала налоговой более 200 тысяч рублей

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Певица Лолита Милявская имеет непогашенную задолженность по налоговым обязательствам. Сумма уже достигла размера в 207,5 тысячи рублей. Такой информацией поделились журналисты издания «Постньюс». Сама артистка никак не комментировала долги перед налоговой.

Известно, что сумма долга связана с недоимками по зарегистрированному ИП певицы. Исполнительных производств в отношении неё на данный момент не заводилось. Но если Лолита не станет разбираться с создавшейся проблемой, то может оказаться в ситуации, когда её банковские счета заблокируют.

«Пасть порву!» Лолита в ярости из-за поджога двери организатору её концерта в Петербурге
Ранее Лолита рассказала, что поссорилась с народным артистом России Филиппом Киркоровым после «голой вечеринки». Исполнительница поддержала её организаторшу — Настю Ивлееву, в то время как многие участники скандальной тусовки отвернулись от блогерши.

Татьяна Миссуми
