«Пасть порву!» Лолита в ярости из-за поджога двери организатору её концерта в Петербурге

Лолита Милявская рассказала в своём Telegram-канале, что организатору её концерта в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому подожгли дверь после разбирательств с продажей фальшивых билетов по завышенным в два раза ценам.

Певица Лолита предупредила о фальшивых билетах и рассказала о поджоге дома организатора. Видео © Telegram / Лолита Милявская

«Игорю Грановскому — человеку, который мой друг, товарищ, соорганизатор моих концертов, даже подожгли дверь в Питере. Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой степени, ребят. Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву», — предупредила она.

Певица уточнила, что перепродажа билетов велась на «левых сайтах», где цена завышалась в два-три раза выше номинала. Она призвала поклонников приобретать билеты только на официальных площадках, указанных в афише концерта. Лолита подчеркнула, что покупка фальшивых билетов чревата потерей денег и возможности попасть на мероприятие, поэтому лучше заранее приобрести билет на следующий концерт и не отдавать деньги перекупщикам. А вот авторам прибыльной схемы певица объяснила, что их билеты уже помечены и деньги за них она возвращать не станет.