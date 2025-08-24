Мессенджер MAX
24 августа, 16:43

Аплодировали стоя: Зал поддержал разрыдавшуюся Лолиту на концерте в Казани

Зрители поддержали разрыдавшуюся Лолиту на концерте в Казани

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Лолита Милявская расплакалась на сцене в Казани во время исполнения песни «Раневская». Эмоциональный финал номера вызвал шквал аплодисментов зрителей музыкального фестиваля. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Причиной слёз стала неверная нота в конце композиции, что вызвало у неё сильные переживания. Исполнительница была настолько потрясена собственной ошибкой, что ушла за кулисы сразу после выступления. Несмотря на случайную фальшь, зал встретил певицу восторженными криками «Браво!» и долгими овациями.

«Иванушки», Буланова и не только: Легенды 90-х выкатили новые ценники из-за зумеров
Напомним, что Лолита стала новым крашем молодёжи и теперь требует за 45-минутный сет 6 млн рублей. Требования к организаторам у исполнительницы не поменялись: автомобиль представительского класса, например, Mercedes-Benz, перелёт первым классом, пятизвёздочный отель.

