Аплодировали стоя: Зал поддержал разрыдавшуюся Лолиту на концерте в Казани

Лолита Милявская расплакалась на сцене в Казани во время исполнения песни «Раневская». Эмоциональный финал номера вызвал шквал аплодисментов зрителей музыкального фестиваля. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Причиной слёз стала неверная нота в конце композиции, что вызвало у неё сильные переживания. Исполнительница была настолько потрясена собственной ошибкой, что ушла за кулисы сразу после выступления. Несмотря на случайную фальшь, зал встретил певицу восторженными криками «Браво!» и долгими овациями.