«Иванушки», Буланова и не только: Легенды 90-х выкатили новые ценники из-за зумеров

SHOT: Звёзды 90-х вдвое подняли цены на выступления из-за популярности у зумеров
Обложка © VK / Надежда Кадышева
Популярность звёзд 90-х среди зумеров привела к двукратному росту цен на их выступления. Молодые люди активно посещают концерты и создают TikTok-ролики под старые хиты. Как сообщает Telegram-канал SHOT, артисты, воспользовавшись моментом, увеличили стоимость своих концертов и корпоративов в среднем вдвое.
Теперь самым дорогим удовольствием стали концерты Надежды Кадышевой, которая подняла ценник в два раза, до 20 миллионов рублей. Певица Лолита, также пользующаяся большой популярностью у зумеров, увеличила стоимость своих выступлений до 6 миллионов рублей.
Растёт гонорар и у Татьяны Булановой, чьи концерты стали вирусными в Сети. За час выступления певица берёт 1,5 миллиона рублей, и, вероятно, эта сумма будет расти. Группа «Иванушки International» исполняет свой хит «Тополиный пух» на корпоративных мероприятиях за 4,8 миллиона рублей. Легенды 90-х также включают в свой райдер широкий ассортимент алкогольных напитков, кубинскую сигару и электронную сигарету.
Группа Reflex, в частности Ирина Нельсон, также возобновила активное участие в частных вечеринках, получая гонорар в размере 2,5 миллиона рублей. Однако, стоимость может возрасти, если с ней поедет муж и автор большинства хитов группы Вячеслав Тюрин, поскольку организаторам придётся оплатить его перелёт бизнес-классом, проживание в люксе и другие удобства.
Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева обогнала Shaman и Ольгу Бузову по популярности. Теперь певица получает многомиллионные гонорары за выступления на стадионах и планирует выйти на уровень гонораров, достигнутый только Аллой Пугачевой.