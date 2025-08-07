«Иванушки», Буланова и не только: Легенды 90-х выкатили новые ценники из-за зумеров

Популярность звёзд 90-х среди зумеров привела к двукратному росту цен на их выступления. Молодые люди активно посещают концерты и создают TikTok-ролики под старые хиты. Как сообщает Telegram-канал SHOT, артисты, воспользовавшись моментом, увеличили стоимость своих концертов и корпоративов в среднем вдвое.

Теперь самым дорогим удовольствием стали концерты Надежды Кадышевой, которая подняла ценник в два раза, до 20 миллионов рублей. Певица Лолита, также пользующаяся большой популярностью у зумеров, увеличила стоимость своих выступлений до 6 миллионов рублей.

Растёт гонорар и у Татьяны Булановой, чьи концерты стали вирусными в Сети. За час выступления певица берёт 1,5 миллиона рублей, и, вероятно, эта сумма будет расти. Группа «Иванушки International» исполняет свой хит «Тополиный пух» на корпоративных мероприятиях за 4,8 миллиона рублей. Легенды 90-х также включают в свой райдер широкий ассортимент алкогольных напитков, кубинскую сигару и электронную сигарету.