Лолита ворвалась в зумерский краш-лист и взвинтила ценник за «Пошлю его на...» до 6 млн

Лолита, ставшая новым кумиром поколения Z, подняла стоимость своих выступлений на 2 миллиона рублей. Исполнительница пополнила список кумиров зумеров сразу после Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Подростки массово посещают её концерты и с удовольствием подпевают хитам «На Титанике» и «Раневская», сообщает Telegram-канал SHOT.

На данный момент концертный график певицы расписан до конца года, а заказы на корпоративные выступления принимаются до осени. Из-за популярности Лолита решила поднять стоимость своих выступлений: за 45-минутный сет теперь просит не 4, а 6 миллионов рублей.

Требования к организаторам у исполнительницы не поменялись: автомобиль представительского класса, например, Mercedes-Benz, перелёт первым классом, пятизвёздочный отель. В гримёрке должны быть фрукты, сушки, мёд, чай с чабрецом и никаких алкогольных напитков. Кроме того, Лолита по-прежнему настаивает на присутствии бригады скорой помощи до окончания её выступления.