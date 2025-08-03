Лолита ворвалась в зумерский краш-лист и взвинтила ценник за «Пошлю его на...» до 6 млн
SHOT: Лолита подняла ценник за выступление до 6 млн, став новым крашем зумеров
Певица Лолита. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
Лолита, ставшая новым кумиром поколения Z, подняла стоимость своих выступлений на 2 миллиона рублей. Исполнительница пополнила список кумиров зумеров сразу после Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Подростки массово посещают её концерты и с удовольствием подпевают хитам «На Титанике» и «Раневская», сообщает Telegram-канал SHOT.
На данный момент концертный график певицы расписан до конца года, а заказы на корпоративные выступления принимаются до осени. Из-за популярности Лолита решила поднять стоимость своих выступлений: за 45-минутный сет теперь просит не 4, а 6 миллионов рублей.
Требования к организаторам у исполнительницы не поменялись: автомобиль представительского класса, например, Mercedes-Benz, перелёт первым классом, пятизвёздочный отель. В гримёрке должны быть фрукты, сушки, мёд, чай с чабрецом и никаких алкогольных напитков. Кроме того, Лолита по-прежнему настаивает на присутствии бригады скорой помощи до окончания её выступления.
Напомним, что в конце прошлого года певица отменила все выступления за пределами Москвы после попытки сорвать её концерт в Ярославле. Сейчас она возобновила гастроли по России. Кстати тогда даже цветы певица прописала выносить на сцену только тогда, когда она споёт «Пошлю его на».