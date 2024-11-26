Лолита отменила шоу за пределами Москвы после саботажа на концерте в Ярославле

Певица Лолита Милявская не собирается на гастроли за пределами Москвы минимум до конца года. После попытки срыва её концерта в Ярославле, артистка приняла решение ограничить зону своих выступлений МКАДом. Об этом сообщает SHOT.

Как минимум до конца года Лолита теперь невыездная. Компенсировать отсутствие выступлений в регионах она решила, набрав с лихвой концертов в Москве. 61-летняя артистка готова по несколько раз за день радовать москвичей своими песнями. За каждую тусовку она берёт по 4 млн, а привезти её туда необходимо на мерсе или крузаке. Скандалы так утомили Милявскую, что теперь она нуждается в тишине и предпочитает поездки без музыки и водителей-молчунов.

На каждом мероприятии, согласно её требованиям, должна присутствовать скорая помощь, полиция либо лицензированное ЧОП. Певица также прописала, что цветы на сцену выносить можно лишь тогда, когда она споёт «Пошлю его на».

Ещё одно условие — «необоснованный нагон зрителей категорически запрещён». Вероятно, так Лолита хочет избавиться от всех позеров, оставив рядом с собой лишь самых преданных фанатов.