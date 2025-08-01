«Предательство дружбы»: Лолита раскрыла причину конфликта с Киркоровым
Певица Лолита призналась, что поссорилась с Киркоровым из-за грубого оскорбления
Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская поссорились после «голой вечеринки». Исполнительница поддержала её организаторшу Настю Ивлееву, в то время как многие участники скандальной тусовки отвернулись от блогерши.
Лолита призналась, что поссорилась с Киркоровым из-за грубого оскорбления. Видео © Пятый канал
«Мне не понравилось, что все шишки пошли на Настю. Никто никого на аркане не тянул, все пришли самостоятельно. Тот же Филипп пришёл и целовал Настю», — цитирует Лолиту Пятый канал.
Однако проблема не только в Ивлеевой. По словам певицы, поп-король грубо оскорбил её саму, заявив, мол, он-то «пьяным на карачках по подиуму не ползал». Намёк артистка приняла на свой счёт, после чего обвинила Киркорова в предательстве.
«Я посчитала это предательством многолетней дружбы, потому что себе не позволяла ни о ком из коллег вообще произнести дурного слова», — заключила звезда, которая уже помирилась с коллегой по сцене.
Напомним, между Филипом Киркоровым и Настей Ивлеевой произошёл конфликт после «голой вечеринки». Певец несколько раз резко высказывался о блогерше, называл её «мерзкой крысой, тварью и гнидой». Он также объяснял, что столкнулся с огромным количеством критики из-за скандальной тусовки, но никто так и не извинился перед ним. Тогда же Лолита объявила Киркорова предателем.