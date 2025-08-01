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1 августа, 13:17

«Предательство дружбы»: Лолита раскрыла причину конфликта с Киркоровым

Певица Лолита призналась, что поссорилась с Киркоровым из-за грубого оскорбления

Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская поссорились после «голой вечеринки». Исполнительница поддержала её организаторшу Настю Ивлееву, в то время как многие участники скандальной тусовки отвернулись от блогерши.

Лолита призналась, что поссорилась с Киркоровым из-за грубого оскорбления. Видео © Пятый канал

«Мне не понравилось, что все шишки пошли на Настю. Никто никого на аркане не тянул, все пришли самостоятельно. Тот же Филипп пришёл и целовал Настю», — цитирует Лолиту Пятый канал.

Однако проблема не только в Ивлеевой. По словам певицы, поп-король грубо оскорбил её саму, заявив, мол, он-то «пьяным на карачках по подиуму не ползал». Намёк артистка приняла на свой счёт, после чего обвинила Киркорова в предательстве.

«Я посчитала это предательством многолетней дружбы, потому что себе не позволяла ни о ком из коллег вообще произнести дурного слова», — заключила звезда, которая уже помирилась с коллегой по сцене.

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Напомним, между Филипом Киркоровым и Настей Ивлеевой произошёл конфликт после «голой вечеринки». Певец несколько раз резко высказывался о блогерше, называл её «мерзкой крысой, тварью и гнидой». Он также объяснял, что столкнулся с огромным количеством критики из-за скандальной тусовки, но никто так и не извинился перед ним. Тогда же Лолита объявила Киркорова предателем.

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Борис Эльфанд
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