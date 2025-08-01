«Предательство дружбы»: Лолита раскрыла причину конфликта с Киркоровым

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская поссорились после «голой вечеринки». Исполнительница поддержала её организаторшу Настю Ивлееву, в то время как многие участники скандальной тусовки отвернулись от блогерши.

Лолита призналась, что поссорилась с Киркоровым из-за грубого оскорбления. Видео © Пятый канал

«Мне не понравилось, что все шишки пошли на Настю. Никто никого на аркане не тянул, все пришли самостоятельно. Тот же Филипп пришёл и целовал Настю», — цитирует Лолиту Пятый канал.

Однако проблема не только в Ивлеевой. По словам певицы, поп-король грубо оскорбил её саму, заявив, мол, он-то «пьяным на карачках по подиуму не ползал». Намёк артистка приняла на свой счёт, после чего обвинила Киркорова в предательстве.