«Возраст непростой»: Филипп Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае

С этого года дети народного артиста России Филиппа Киркорова — 13-летние Алла-Виктория и Мартин — учатся на родине. Весной прошлого года наследники звезды переехали в Дубай и поступили в швейцарскую международную школу Swiss International Scientific School, где изучали иностранные языки. Обучение велось на английском, при этом дети углублённо осваивали арабский и третий язык по выбору: французский или немецкий.

Год обучения в этой школе обходился Киркорову примерно в 12 миллионов рублей на каждого наследника, выяснили журналисты kp.ru. По данным издания, певец перевёл детей из Дубая на учёбу в Россию. Пока он не раскрывает, в какую именно школу поступили Алла-Виктория и Мартин, однако признался, что 1 сентября лично проводил сына и дочь на линейку.

Кроме того, исполнитель отметил, что адаптация детей к российской школе проходит лучше, чем он ожидал. С раннего детства певец приучал малышей к самостоятельности, поэтому они справляются с заданиями, не обращаясь к отцу за помощью. А ещё артист спокойно относится к тому, что сейчас у его наследников непростой возраст.

«Возраст у них сейчас непростой, но мы справляемся. Сын весь в спорте, увлекается баскетболом и футболом. А Алла-Виктория у нас блогер, её ролики набирают в соцсетях миллионы просмотров. Я думаю, в этом нет ничего плохого. Чувством юмора Алла-Виктория пошла в меня. Мой характер!» — подчеркнул Киркоров.