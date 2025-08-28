«Внутренняя тьма»: Маг рассказала, за какие «грехи» Киркорова настигла чёрная полоса в жизни

У певца Филиппа Киркорова настала чёрная полоса в жизни. Смерть отца, травма на концерте, диабет и недавняя гибель собаки представляют собой закономерный этап жизненной трансформации, уверена потомственная гадалка и маг Мария Ивина. Специалист в области эзотерики объяснила Life.ru, что такие энергетические удары нарушают внутренний баланс человека, создавая ощущение потери контроля и внутренней тьмы. Ивина предположила, что трудности артиста могут быть связаны с внутренними конфликтами, сожалениями о прошлом или последствиями чрезмерной гордыни и недостатка духовной гармонии.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда он отходит от истинных ценностей, — тогда его энергетическая защита ослабевает и негативные энергии могут накапливаться. Также нельзя исключать возможные ошибки в отношениях с близкими или неправильное использование своих талантов и возможностей. В магии считается, что любые негативные поступки или мысли — это как «загрязнение» энергетического поля человека. И когда эти «грехи» накапливаются без осознания и исправления, судьба может послать тяжёлые уроки — болезни, потери или испытания Мария Ивина Маг, гадалка

Вместе с тем такие испытания могут служить напоминанием о необходимости внутренней работы: укрепления духа, поиска гармонии с собой и окружающим миром. Время — лучший целитель, напомнила гадалка. Когда человек сохраняет веру в лучшее и продолжает двигаться вперёд, несмотря ни на что, он обязательно выйдет из этого кризиса сильнее и мудрее.

Что касается будущего — когда эта черная полоса закончится, зависит от внутреннего настроя человека. Время исцеления — это не только физический процесс восстановления организма, но и духовное обновление, пояснила маг.

«Я верю, что Киркоров сможет преодолеть эти испытания. Его внутренний свет сильнее любой тьмы. Он способен обрести новую энергию, новые идеи и вдохновение для творчества и жизни», — заключила Ивина.