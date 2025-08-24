Удивительно: Хирург объяснил, почему рука Киркорова всё ещё не зажила после ожога
Хирург Деркач: Ожог Киркорова может так долго заживать из-за занесённой инфекции
Затяжное заживление ожога на руке Филиппа Киркорова может свидетельствовать о развитии инфекционного процесса в ране. Такое мнение высказал сосудистый хирург Владислав Деркач.
«При наличии у человека диабета раны действительно заживают намного дольше. Удивительно, как артист, будучи диабетиком, решился на свои пластические операции и многочисленные татуировки, поскольку с таким заболеванием любое повреждение кожи будет долго затягиваться», — пояснил медик в беседе с kp.ru.
Деркач пояснил, что хотя диабет чаще поражает сосуды ног, рана на руке не может заживать месяцами без объективных причин — высока вероятность инфицирования. Врач отметил необходимость срочной обработки ожога и наложения стерильной повязки для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Напомним, недавно Филипп Киркоров продемонстрировал ожог, который получил от пиротехники в ходе своего концерта в Северной столице. У артиста сахарный диабет, из-за которого рана заживает очень медленно. Также у него выявлен бурсит и некроз кожи на ранней стадии.
На Петербурге история неудачных выступлений не заканчивается. Недавно Киркоров выступал в Казани и упал прямо на сцене с платформы с движущимися ступенями.