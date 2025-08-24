Удивительно: Хирург объяснил, почему рука Киркорова всё ещё не зажила после ожога

Затяжное заживление ожога на руке Филиппа Киркорова может свидетельствовать о развитии инфекционного процесса в ране. Такое мнение высказал сосудистый хирург Владислав Деркач.

«При наличии у человека диабета раны действительно заживают намного дольше. Удивительно, как артист, будучи диабетиком, решился на свои пластические операции и многочисленные татуировки, поскольку с таким заболеванием любое повреждение кожи будет долго затягиваться», — пояснил медик в беседе с kp.ru.

Деркач пояснил, что хотя диабет чаще поражает сосуды ног, рана на руке не может заживать месяцами без объективных причин — высока вероятность инфицирования. Врач отметил необходимость срочной обработки ожога и наложения стерильной повязки для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.