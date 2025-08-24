Мессенджер MAX
24 августа, 08:31

Удивительно: Хирург объяснил, почему рука Киркорова всё ещё не зажила после ожога

Хирург Деркач: Ожог Киркорова может так долго заживать из-за занесённой инфекции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Затяжное заживление ожога на руке Филиппа Киркорова может свидетельствовать о развитии инфекционного процесса в ране. Такое мнение высказал сосудистый хирург Владислав Деркач.

«При наличии у человека диабета раны действительно заживают намного дольше. Удивительно, как артист, будучи диабетиком, решился на свои пластические операции и многочисленные татуировки, поскольку с таким заболеванием любое повреждение кожи будет долго затягиваться», — пояснил медик в беседе с kp.ru.

Деркач пояснил, что хотя диабет чаще поражает сосуды ног, рана на руке не может заживать месяцами без объективных причин — высока вероятность инфицирования. Врач отметил необходимость срочной обработки ожога и наложения стерильной повязки для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Долина поддержала Киркорова после его падения на сцене Новой волны
Долина поддержала Киркорова после его падения на сцене Новой волны

Напомним, недавно Филипп Киркоров продемонстрировал ожог, который получил от пиротехники в ходе своего концерта в Северной столице. У артиста сахарный диабет, из-за которого рана заживает очень медленно. Также у него выявлен бурсит и некроз кожи на ранней стадии.

На Петербурге история неудачных выступлений не заканчивается. Недавно Киркоров выступал в Казани и упал прямо на сцене с платформы с движущимися ступенями.

Юрий Лысенко
