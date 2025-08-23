Долина поддержала Киркорова после его падения на сцене Новой волны
Лариса Долина и Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official / Life.ru
Народная артистка России Лариса Долина поддержала певца Филиппа Киркорова после его падения со ступеней декорации на концерте фестиваля «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает издание Super.ru.
«Ой, я всегда так боюсь даже лишнего движения. Я вообще по ним (ступенькам. — Прим. Life.ru) уже не хожу, я их запретила», — сказала певица.
Филипп Киркоров упал на сцене во время вступления на музыкальном фестивале в Казани. Исполнитель должен был подниматься по движущимся ступеням. Оказавшись на платформе, он споткнулся, потерял равновесие и упал. Подняться ему помогли танцоры.
Кроме того, недавно Киркоров впервые показал ожог на руке, полученный от пиротехники во время выступления в Санкт-Петербурге. Лечение осложнилось из-за сахарного диабета. Позднее артисту диагностировали воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи.