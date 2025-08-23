Долина поддержала Киркорова после его падения на сцене Новой волны

Народная артистка России Лариса Долина поддержала певца Филиппа Киркорова после его падения со ступеней декорации на концерте фестиваля «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает издание Super.ru.

«Ой, я всегда так боюсь даже лишнего движения. Я вообще по ним (ступенькам. — Прим. Life.ru) уже не хожу, я их запретила», — сказала певица.