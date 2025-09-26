Интервидение
Регион
26 сентября, 14:35

На Золотое кольцо Кадышевой подали в суд за нарушение авторских прав

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Российское Авторское Общество (РАО) подало судебный иск к ансамблю «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой. Об этом сообщает Super.ru.

Основанием для иска стало нарушение авторских прав, однако конкретные детали претензий к музыкальному коллективу в публикации не раскрываются. Представители ансамбля, как отмечает издание, пока не знакомы с полными обстоятельствами дела.

Судебный процесс будет проходить в рамках законодательства об интеллектуальной собственности. Размер заявленных требований составляет 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что главным собственником театра «Золотое кольцо» стал сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк, получивший долю в 70% акций. В прошлом году ансамбль принёс 2,7 миллиона рублей прибыли. А за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало порядка 115 миллионов на государственных контрактах.

