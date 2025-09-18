Наследник Кадышевой получил контроль над Золотым кольцом

Сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк стал основным владельцем театра «Золотое кольцо», получив контроль над долей в 70%. Об этом свидетельствуют данные обновлённой структуры собственности ООО «Театр Золотое кольцо», сообщает «Звездач».

За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей. Также за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало на госконтрактах около 115 миллионов. Ранее театр принадлежал в равных долях самой певице и её супругу Александру Костюку, который передал свою часть наследнику. Таким образом, доля самой Кадышевой теперь составляет лишь 30%.

Наследник певицы ранее оказывался в центре скандала — несколько знакомых обвиняли его в мошенничестве и воровстве, а на одном из концертов даже появились плакаты с требованиями вернуть деньги.