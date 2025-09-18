Наследник Кадышевой получил контроль над Золотым кольцом
Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк стал основным владельцем театра «Золотое кольцо», получив контроль над долей в 70%. Об этом свидетельствуют данные обновлённой структуры собственности ООО «Театр Золотое кольцо», сообщает «Звездач».
За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей. Также за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало на госконтрактах около 115 миллионов. Ранее театр принадлежал в равных долях самой певице и её супругу Александру Костюку, который передал свою часть наследнику. Таким образом, доля самой Кадышевой теперь составляет лишь 30%.
Наследник певицы ранее оказывался в центре скандала — несколько знакомых обвиняли его в мошенничестве и воровстве, а на одном из концертов даже появились плакаты с требованиями вернуть деньги.
При этом певица Надежда Кадышева и её супруг, композитор Александр Костюк, владеют тремя элитными квартирами в престижных районах Москвы. Основной доход семье приносит Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо»: по данным за 2024 год, выручка театра составила 69 миллионов рублей, а чистые активы достигли 124 миллионов рублей.