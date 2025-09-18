Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 15:23

Наследник Кадышевой получил контроль над Золотым кольцом

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк стал основным владельцем театра «Золотое кольцо», получив контроль над долей в 70%. Об этом свидетельствуют данные обновлённой структуры собственности ООО «Театр Золотое кольцо», сообщает «Звездач».

За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей. Также за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало на госконтрактах около 115 миллионов. Ранее театр принадлежал в равных долях самой певице и её супругу Александру Костюку, который передал свою часть наследнику. Таким образом, доля самой Кадышевой теперь составляет лишь 30%.

Наследник певицы ранее оказывался в центре скандала — несколько знакомых обвиняли его в мошенничестве и воровстве, а на одном из концертов даже появились плакаты с требованиями вернуть деньги.

Сын Надежды Кадышевой лишился родительских прав на первенца
Сын Надежды Кадышевой лишился родительских прав на первенца

При этом певица Надежда Кадышева и её супруг, композитор Александр Костюк, владеют тремя элитными квартирами в престижных районах Москвы. Основной доход семье приносит Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо»: по данным за 2024 год, выручка театра составила 69 миллионов рублей, а чистые активы достигли 124 миллионов рублей.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Надежда Кадышева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar