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11 июля, 11:32

Звёздная роскошь: Недвижимость Кадышевой в центре Москвы оценили в сотни миллионов

Kp.ru: Кадышева владеет тремя квартирами в Москве на сумму от 300 млн рублей

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Певица Надежда Кадышева и её семья владеют тремя элитными квартирами в престижных районах Москвы. Об этом сообщает kp.ru.

Среди недвижимости певицы и её мужа композитора Александра Костюка значатся апартаменты на Долгоруковской улице стоимостью около 120 млн рублей, четырёхкомнатная квартира в ЖК «Евродом» (от 90 млн) и жильё в «Ласточкином гнезде» у метро «Новослободская» (около 90 млн).

Как отметили в издании, основной доход семье приносит Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» под руководством Александра Костюка. По данным за 2024 год, выручка театра составила 69 млн рублей, а чистые активы достигли 124 млн рублей. Частные выступления Кадышевой, скорее всего, оформляются через ИП её мужа.

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Напомним, популярность народной артистки России Надежды Кадышевой бьёт все рекорды. В связи с возросшей популярностью, певица пересматривает состав своей команды. Звезде российской эстрады приходится давать больше концертов, чтобы удовлетворить запросы расширившейся аудитории. Стремясь удержать внимание юных поклонников, 66-летняя артистка начала транслировать свои выступления в прямом эфире и планирует выпуск фирменной атрибутики.

Александра Мышляева
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