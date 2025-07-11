Звёздная роскошь: Недвижимость Кадышевой в центре Москвы оценили в сотни миллионов

Певица Надежда Кадышева и её семья владеют тремя элитными квартирами в престижных районах Москвы. Об этом сообщает kp.ru.

Среди недвижимости певицы и её мужа композитора Александра Костюка значатся апартаменты на Долгоруковской улице стоимостью около 120 млн рублей, четырёхкомнатная квартира в ЖК «Евродом» (от 90 млн) и жильё в «Ласточкином гнезде» у метро «Новослободская» (около 90 млн).

Как отметили в издании, основной доход семье приносит Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» под руководством Александра Костюка. По данным за 2024 год, выручка театра составила 69 млн рублей, а чистые активы достигли 124 млн рублей. Частные выступления Кадышевой, скорее всего, оформляются через ИП её мужа.