«Окочурится на сцене»: Кушанашвили пристыдил семью Кадышевой за «эксплуатацию» её таланта

Телеведущий Отар Кушанашвили считает, что певица Надежда Кадышева в последнее время выглядит нездоровой, но при этом продолжает концертную деятельность, что, по его мнению, может окончательно подкосить её здоровье. Об этом он рассказал в эфире шоу «Каково?!».

«Вы же видите, что она болезненно выглядит? Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет её», — поделился Кушанашвили.

Он уверен, что родные Кадышевой просто эксплуатируют её в собственных интересах, певица якобы с трудом выходит на сцену, но вынуждена зарабатывать, закрывая глаза на собственное здоровье. Кушанашвили добавил, что только талант помогает исполнительнице держаться на плаву и продолжать собирать тысячи зрителей.