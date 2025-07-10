«Окочурится на сцене»: Кушанашвили пристыдил семью Кадышевой за «эксплуатацию» её таланта
Кушанашвили заявил, что Кадышева загонит себя в могилу таким числом концертов
Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
Телеведущий Отар Кушанашвили считает, что певица Надежда Кадышева в последнее время выглядит нездоровой, но при этом продолжает концертную деятельность, что, по его мнению, может окончательно подкосить её здоровье. Об этом он рассказал в эфире шоу «Каково?!».
«Вы же видите, что она болезненно выглядит? Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет её», — поделился Кушанашвили.
Он уверен, что родные Кадышевой просто эксплуатируют её в собственных интересах, певица якобы с трудом выходит на сцену, но вынуждена зарабатывать, закрывая глаза на собственное здоровье. Кушанашвили добавил, что только талант помогает исполнительнице держаться на плаву и продолжать собирать тысячи зрителей.
Напомним, популярность народной артистки России Надежды Кадышевой бьёт все рекорды. На новой волне популярности певица даже решила переформатировать свою команду. Суперзвезде отечественной эстрады приходится выступать намного больше, чем раньше, так как аудитория сильно расширилась. Чтобы быть ближе к молодому поколению фанатов, 66-летняя певица запустила стримы с концертов, а также планирует продавать мерч.