Мосэнергосбыт отозвал иск на 500 тысяч рублей к Максиму Галкину*

Энергетическая компания «Мосэнергосбыт» прекратила судебный спор с комиком Максимом Галкиным*, признанным иноагентом. Иск о взыскании задолженности за электроэнергию в размере более 500 тысяч рублей был отозван, а производство по делу — прекращено.

Как уточнили в Черёмушкинском суде Москвы, основанием для отказа от иска стало полное погашение долга артистом. Ранее сообщалось, что Галкин*, проживающий в Израиле, накопил задолженность за потребление электричества в своем доме в подмосковной деревне Грязи, пишет ТАСС.

Напомним, юморист был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году из-за публикаций, осуждающих политику России и проведение СВО.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.