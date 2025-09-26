Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 09:35

Мосэнергосбыт отозвал иск на 500 тысяч рублей к Максиму Галкину*

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Энергетическая компания «Мосэнергосбыт» прекратила судебный спор с комиком Максимом Галкиным*, признанным иноагентом. Иск о взыскании задолженности за электроэнергию в размере более 500 тысяч рублей был отозван, а производство по делу — прекращено.

Как уточнили в Черёмушкинском суде Москвы, основанием для отказа от иска стало полное погашение долга артистом. Ранее сообщалось, что Галкин*, проживающий в Израиле, накопил задолженность за потребление электричества в своем доме в подмосковной деревне Грязи, пишет ТАСС.

Напомним, юморист был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году из-за публикаций, осуждающих политику России и проведение СВО.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

