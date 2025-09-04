«Земля круглая»: Стас Ярушин высказался о конфликте с Инстасамкой

Актёр Стас Ярушин раскрыл детали судебного иска со стороны рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева), который обошёлся ему в 550 тысяч рублей. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

Конфликт возник после того, как участница шоу Ярушина «Музлофт» певица Мия Бойка исполнила кавер на песню Инстасамки. Иск о нарушении авторских прав изначально оценивался в два миллиона рублей, но был сокращён до 550 тысяч после апелляции. Ярушин выразил недоумение тем, что все переговоры велись исключительно через менеджера Инстасамки, без прямого диалога между артистами.

«Земля круглая, ну попроще ты будь, артисты могут между собой спокойно общаться», — отметил он.

По версии Ярушина, иск стал следствием личного конфликта между двумя исполнительницами: после того как Мия Бойка публично усомнилась в вокальных данных Инстасамки. Он также предположил, что судебный процесс был для Зотеевой способом дополнительного заработка и пиара, поскольку его команда предлагала урегулировать вопрос во внесудебном порядке за миллион рублей.