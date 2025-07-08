Мизулина возмутилась участием Инстасамки в заседании Общественной палаты
Обложка © РИА Новости / Евгений Горбачев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась участием певицы Дарьи Зотеевой (Инстасамка) в заседании Общественной палаты.
«Как и все, считаю этот перформанс крайне возмутительным для всего общества», — написала Мизулина в телеграм-канале.
Она также припомнила Инстасамке, что во время отмены её концертов в 2023 году из-за обвинений в пропаганде запрещённых веществ и разврата певица не смогла ответить на «ряд неудобных вопросов» во время встречи с представителями родительских организаций.
Напомним, блогерша и певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, решила кардинально изменить свой скандальный имидж и работать на благо общества. В частности, она приняла участие в обсуждении законопроекта о запрете эксплуатации детей видеоблогерами, мероприятие проходило в Общественной палате. Певица призналась, что её очень возмущает подобное зарабатывание на малышах. Однако в ОП позже подняли вопрос о недопустимости дальнейшего участия Инстасамки в заседаниях.