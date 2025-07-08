Мизулина возмутилась участием Инстасамки в заседании Общественной палаты

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась участием певицы Дарьи Зотеевой (Инстасамка) в заседании Общественной палаты.

«Как и все, считаю этот перформанс крайне возмутительным для всего общества», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Она также припомнила Инстасамке, что во время отмены её концертов в 2023 году из-за обвинений в пропаганде запрещённых веществ и разврата певица не смогла ответить на «ряд неудобных вопросов» во время встречи с представителями родительских организаций.