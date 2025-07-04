«Перехожу к действиям»: Инстасамка вступилась за детей, на которых зарабатывают блогеры

Блогерша и певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, будет участвовать в обсуждении законопроекта о запрете эксплуатации детей видеоблогерами. Об этом она рассказала Mash и призналась, что её очень возмущает подобное зарабатывание на малышах.

Инстасамка возмущена использованием детей блогерами. Видео © Telegram / Mash

«Наши дорогие Кукояки, осталось недолго беспредельничать. Сегодня будем обсуждать безопасность детей в интернете и их права. Мне так надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях. Я перехожу к действиям», — уточнила Зотеева.

Инстасамка предложила подумать над таким законопроектом, после чего её пригласили на обсуждение инициативы в Общественную палату РФ. Она не знает, будет ли дальше участвовать в разработке проекта, но выразила надежду, что запрет всё-таки введут.