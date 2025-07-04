«Перехожу к действиям»: Инстасамка вступилась за детей, на которых зарабатывают блогеры
Mash: Инстасамка предложила законопроект о запрете эксплуатации детей блогерами
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka
Блогерша и певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, будет участвовать в обсуждении законопроекта о запрете эксплуатации детей видеоблогерами. Об этом она рассказала Mash и призналась, что её очень возмущает подобное зарабатывание на малышах.
Инстасамка возмущена использованием детей блогерами. Видео © Telegram / Mash
«Наши дорогие Кукояки, осталось недолго беспредельничать. Сегодня будем обсуждать безопасность детей в интернете и их права. Мне так надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях. Я перехожу к действиям», — уточнила Зотеева.
Инстасамка предложила подумать над таким законопроектом, после чего её пригласили на обсуждение инициативы в Общественную палату РФ. Она не знает, будет ли дальше участвовать в разработке проекта, но выразила надежду, что запрет всё-таки введут.
Ранее Зотеева обвинила семью блогера Дениса Кукояки в том, что он вместе с женой зарабатывает на труде шестилетней дочери. По мнению Инстасамки, девочка в будущем будет иметь психологические травмы из-за такого детства. Рэперша обратила внимание, что малышка присутствует во всех видео семьи, взрослые снимают даже её слёзы, а также делают постановочные видео, в том числе рекламные. Инстасамка предложила родителям пойти работать, а не паразитировать на детском труде.
Ранее негодование общественности вызвало видео, на котором блогер Сергей Косенко бросает своего маленького ребёнка в снег. Не так давно суд заочно арестовал мужчину. Он также оштрафован за пропаганду наркотиков.