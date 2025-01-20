На Кубани блогер заставляет сына целовать манекенов и глумиться над покойниками

На Кубани треш-блогер, а по совместительству молодой отец, заставляет маленького сына целовать манекены в магазине, материться и глумиться над покойниками на камеру. Об этом сообщает Kub Mash.

Блогер издевается над сыном. Видео © Telegram / Kub Mash

Вага (в интернете его зовут Мага-торнадо) прежде сам изгалялся возле ритуальной витрины, здоровался с изображением на надгробии и пугал окружающих своим поведением. Сынок немного подрос и контент папаша начал тянуть из него. В одном из видео велел малышу целовать пластиковую «тётю Любу», а следом и сам слился в акте страсти с магазинным манекеном. Вага катает ребёнка на переднем кресле авто, что запрещает ПДД, да и вообще никак не следит за воспитанием чада.

Пару лет назад блогер уже получал за нарушение правил дорожного движения, умышленные провокации водителей и издевательство над животными. В августе на него завели дело о хулиганстве.