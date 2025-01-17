13-летний блогер Tamik поймал волну хейта за групповой танец без штанов у Спаса на Крови
В Петербурге 13-летний блогер Tamik снял штаны у Спаса на Крови для видео
В Санкт-Петерубрге блогер Tamik решил оголиться на фоне Спаса на Крови. 13-летний музыкант опубликовал танец со своими друзьями и залетел в топы. Общественность возмущена кадрами, снятыми на фоне православного храма, сообщает Mash на Мойке.
Блогер Tamik снял полуголое видео на фоне Спаса на Крови. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Дело в том, что Tamik (настоящее имя — Артём) уже несколько лет снимает в различные соцсети свои странные танцы, а аудитория и рада. Такое поведение мальчика откликнулась большому количеству людей и он смог набрать более полумиллиона подписчиков в Likee. Плюс ко всему Артём записал и выпустил несколько треков.
Довести аудиторию парнишка решил своим видео на фоне Спаса на Крови в Питере. Сам музыкант учится в Москве, а в Северную столицу приехал ради контента и встречи с друзьями. В итоге ролик увидели 220 тысяч человек и конечно же начали возмущаться такому поведению детей. В итоге блогер скрыл видео из своих соцсетей. Сейчас же мать мальчика пытается найти ответы на все свои вопросы у продюсера артиста, но тщетно.
Ранее Life.ru рассказал, что суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко. Ещё в 2024 году он выложил видео, на котором бросил своего сына в снег. В итоге контент не оценили и мужчине пришлось извиняться. На него также завели уголовное дело и выяснилось, что блогер задолжал ФНС четыре миллиона рублей. Суд уже арестовал счета Косенко, а сам контенщик покинул Россию.
Telegram / Mash на Мойке