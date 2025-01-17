13-летний блогер Tamik поймал волну хейта за групповой танец без штанов у Спаса на Крови

В Санкт-Петерубрге блогер Tamik решил оголиться на фоне Спаса на Крови. 13-летний музыкант опубликовал танец со своими друзьями и залетел в топы. Общественность возмущена кадрами, снятыми на фоне православного храма, сообщает Mash на Мойке.

Блогер Tamik снял полуголое видео на фоне Спаса на Крови. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Дело в том, что Tamik (настоящее имя — Артём) уже несколько лет снимает в различные соцсети свои странные танцы, а аудитория и рада. Такое поведение мальчика откликнулась большому количеству людей и он смог набрать более полумиллиона подписчиков в Likee. Плюс ко всему Артём записал и выпустил несколько треков.