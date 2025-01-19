Полиция нашла подростков, которые сняли скандальный ролик без штанов у Спаса на Крови
МВД: Полиция установила личности снявших штаны подростков у храма Спаса на Крови
В Санкт-Петербурге полицейские установили личности подростков, которые танцевали полуголыми около храма Спаса на Крови в историческом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Полицейскими установлены личности участников видеоролика. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет, и 13-летний житель города Москвы», – указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что трое участников неподобающего танца были опрошены правоохранительными органами. Материалы проверки направили в следственные органы.
Одним из участников группового танца является 13-летний блогер Tamik. Он в своих соцсетях извинился за своё поведение и отметил, что не хотел никого оскорбить такой выходкой. Блогер искренне раскаялся.
Напомним, ранее в Петербурге 13-летний блогер Tamik поймал волну критики за групповой танец без штанов у Спаса на Крови. Видео увидели 220 тысяч человек и сразу начали возмущаться такому поведению подростков.
ТАСС / Александр Казаков