Полиция нашла подростков, которые сняли скандальный ролик без штанов у Спаса на Крови

В Санкт-Петербурге полицейские установили личности подростков, которые танцевали полуголыми около храма Спаса на Крови в историческом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Полицейскими установлены личности участников видеоролика. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет, и 13-летний житель города Москвы», – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что трое участников неподобающего танца были опрошены правоохранительными органами. Материалы проверки направили в следственные органы.

Одним из участников группового танца является 13-летний блогер Tamik. Он в своих соцсетях извинился за своё поведение и отметил, что не хотел никого оскорбить такой выходкой. Блогер искренне раскаялся.