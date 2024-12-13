В Подмосковье подростки постарше раздели шестиклассника и сняли всё на видео

В Подмосковье произошёл инцидент, в ходе которого школьники постарше раздели шестиклассника и сняли это на видео, сообщает источник РЕН ТВ.

По информации собеседника, двое учеников удерживали мальчика, в то время как третий записывал процесс на камеру. В издевательствах над ребёнком принимали участие восьмиклассники.

После этого происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по статье, касающейся насильственных действий сексуального характера. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.