В Подмосковье подростки постарше раздели шестиклассника и сняли всё на видео
В Подмосковье произошёл инцидент, в ходе которого школьники постарше раздели шестиклассника и сняли это на видео, сообщает источник РЕН ТВ.
По информации собеседника, двое учеников удерживали мальчика, в то время как третий записывал процесс на камеру. В издевательствах над ребёнком принимали участие восьмиклассники.
После этого происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по статье, касающейся насильственных действий сексуального характера. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
А ранее в туалете одной из школ Санкт-Петербурга произошел инцидент, в котором девочка с ограниченными возможностями здоровья обрызгала водой, потянула за волосы и избила третьеклассницу, пытавшуюся ей помочь. Родители пострадавшей требуют справедливости.
Kandinsky 3.1/ Life.ru