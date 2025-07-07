Инстасамку назвали злом и призвали не пускать на заседания Общественной палаты

В Общественной палате РФ подняли вопрос о недопустимости дальнейшего участия Инстасамки в заседаниях. С такой инициативой выступил Павел Пожигайло, первый заместитель председателя комиссии по демографии.

«Заигрывание со злом [приведёт к тому], что зло вас съест. Все представления, что нужно помириться с Инстасамкой и сразу всё станет хорошо, [не так просты]. Мы сами станем Инстасамкой», — приводит его слова издание «Абзац».

Пожигайло выразил глубокую обеспокоенность возможным сотрудничеством с артисткой в сфере защиты прав детей. Он считает, что её участие может нанести им вред. Проводя параллель с русской литературой, он отметил, что попытки «заигрывания с тёмными силами» часто приводят к негативным последствиям для самих «игроков». По этой причине он категорически против её участия в обсуждениях, касающихся философских, метафизических, идеологических и нравственных вопросов.